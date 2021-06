La notte magica del 1970, quella della storica semifinale del Mondiale in Messico tra Italia e Germania diventa un libro lo ha scritto Riccardo Cucchi, celebre radiocronista di "Tutto il calcio minuto per minuto" e lo ha presentato a San Donato Val di Comino dove ha ripercorso una gara epica, cercando di coglierne le più piccole sfumature per poterla rivivere.

Una partita vista e rivista centinaia di volte da Cucchi che ha provato a coronare un altro sogno: si mette al microfono che, per l'occasione, diventa penna, provando a raccontare una notte magica, una vera e propria commedia dal meraviglioso canovaccio.

L'evento è stato organizzato dall'Associazione per la promozione sociale Leonardo con il patrocinio del comune di San Donato.

«Grazie a Massimo Max Marzilli di Radio Cassino Stereo per aver intervistato l'ospite con professionalità.

Grazie al supporto della croce rossa e la protezione civile di San Donato sottolinea Antonio Cardarelli, consigliere comunale di minoranza di San Donato Val Comino Grazie ad Ezio Bastianelli per le riprese e Sandro Bastianelli per aver curato la parte tecnica.

Grazie al pubblico che ha presenziato». Un momento emozionante.