Grande festa in città per i cento anni di Assunta Riccardi. Una donna da emulare per il suo impegno nel lavoro e nella quotidianità, una maestra di vita. Nella giornata di martedì a Villa Mazzini, residenza dove la nonnina vive da cinque anni, alla presenza del primo cittadino il sindaco Baccarini si è svolta la tanto attesa festa con tanti regali e tanti amici, che insieme alla neo centenaria hanno ripercorso tratti di vita vissuta di una Fiuggi che oramai è presente solo nei ricordi delle persone più anziane.

«È stato un grande piacere fare personalmente gli auguri e partecipare alla festa della nostra Assunta Riccardi», ha sottolineato Baccarini. «Spegne cento candeline, un traguardo importante non solo per lei ma anche per la nostra comunità».