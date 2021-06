Albero caduto a Sora in zona San Vicenzo Ferreri. Traffico bloccato dopo il bivio di Valleradice su entrambe le direzioni di marcia sulla strada "vecchia" che collega il Lazio con l'Abruzzo. Si attendono squadre di soccorso per rimuovere l'albero. Fortunatamente non è stato coinvolto nessun mezzo ed al momento del crollo non passava nessuno.