Numerosi i cantieri in svolgimento nel paese. Il sindaco Renato Rea con entusiasmo infatti annuncia che: «sono in fase di ultimazione i lavori al quartiere Colle, dove a breve verrà riposizionata la statua del generale Spaccamela».

«Nell'ambito del progetto di risanamento idrogeologico del territorio continua proseguono i lavori nella zona Pagnanelli-Selvelle-Costecalde. In settimana poi iniziano i lavori nella zona Moncisterna-Morroni-Macchie. Si tratta del rifacimento di alcune parti della sede stradale, ma soprattutto delle cunette laterali per il deflusso delle acque, come indicato dai tecnici progettisti».

«Seguiranno aggiornamenti sugli altri lavori previsti nel progetto conclude che partiranno nelle prossime settimane». Buone notizie sul fronte dei cantieri.