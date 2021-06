Wifi gratuito per tutti: Piedimonte San Germano diventa sempre più smart. Da ieri sono attivi in città tre punti di accesso wifi gratuiti: in piazza Municipio, nella biblioteca di viale Decorato e in piazza Vittorio Veneto (Piedimonte alta), qui sono stati posizionati i primi punti hotspot che permettono di connettersi,fino ad un raggio di 100/150 metri, in maniera facile e gratuita.

Il Comune ha aderito al progetto "Piazza Wifi Italia" promosso dal Ministero. «Oggi è diventato indispensabile poter contare su una connessione internet per le nostre esigenze quotidiane, perché consente di agevolare la vita di ognuno di noi afferma il sindaco Gioacchino Ferdinandi Questa amministrazione puntaad unacittà incui l'in novazione comporta un miglioramento concreto nella vita dei cittadini.

Piedimonte compie un grande passo verso il cambiamento in smart city».

Tutti si possono collegare alla rete pubblica attraverso l'App gratuita "wifi.Ita lia.ti". «Internet sta assumendo un ruolo sempre più importante nello sviluppo culturale, sociale, turistico ed economico delle comunità - commenta il vice sindaco, Leonardo Capuano -. L'intenzione dell'amministrazione è quella di continuare a potenziare questo servizio raggiungendo anche le altre zone della città. Un modo per agevolare tutti, soprattutto i giovani e giovanissimi, a poter navigare su internet per lavoro, studio ma anche divertimento»