Nelle ultime 24h in Ciociaria si registrano 13 nuovi positivi su un totale di 965 tamponi. I negativizzati sono 26. Come si legge nel consueto aggiornamento della Asl di Frosinone, non si sono registrati decessi.

Risale dopo due settimane di fila di calo l'incidenza settimanale. La settimana si è aperta all'insegna della ripresa dei contagi e con una nuova vittima dopo quattro giorni di pausa. Ciò che preoccupa le autorità sanitarie è che una certa rilassatezza e un abbassamento dei livelli di guardia possano portare a una nuova serie di contagi come dimostrano il caso della polizia locale e anche di un bar del capoluogo.

La situazione nei comuni

Alatri registra 4 positivi in più, Sora 3. Un nuovo caso in ognuno dei seguenti comuni: Aquino, Castrocielo, Ceccano, Frosinone, San Vittore del Lazio e Trivigliano.

Il confronto con ieri

Ieri in provincia erano 11 i nuovi positivi comunicati dall'Asl: Frosinone 5, Sora e Vallecorsa 2, Monte San

Giovanni Campano e Ripi 1. Sul capoluogo hanno pesato i cinque contagi all'interno della polizia locale

per i quali è in corso la fase di tracciamento per capire quale possa essere l'origine del contagio. Ieri, dopo quattro giorni sena vittime, si è registrato il decesso di

una donna di 85anni di Belmonte Castello.