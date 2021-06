"La Terrazza del Belvedere" è pronta a partire.

Dopo la chiusura del bando, il dirigente del Settore affari generali, Andrea Manchi, ha provveduto all'assegnazione delle aree (21 e tutte gratuite) sulla base dei requisiti previsti dall'avviso pubblico (prelazione riservata agli operatori del centro storico anche in prossimità delle aree contigue al proprio locale commerciale, ordine di presentazione al protocollo generale del Comune della manifestazione d'interesse) e delle domande pervenute che sono state circa una trentina.

Ad "Osteria Santa Lucia" è andata l'area 1, al "Bar Le Terrazze" la 2, a "Top The" la 3, a "In vino veritas" la 4 e la 5, all'"Antico Caffè" la 6, a Roberto Bettinelli la 7, a Domenico Tullio la 8 e la 9, a "Polo Nord" la 10 e la 11, a "Il Grottino" la 12 e la 13, a "Frusino Bar" la 14 e la 15, all'"Antica Caffetteria" la 16 e la 17, a Fernando Incitti la 18 e la 19 e a "Cacio e Pere" la 20.

Non è stata assegnata l'area 21, su via Maccari perché l'amministrazione sta studiando la soluzione per ricavare altri quattro spazi, per arrivare a 25, per accontentare altri esercenti. In ogni caso si partirà giovedì 17 giugno alle 20.30.

Per l'inaugurazione della seconda edizione è in calendario anche lo spettacolo dell'Asd "Formazione Danza" di Jolanda Rocchi dal titolo "Festa della Danza", alle ore 20.30 in piazzale Vittorio Veneto. Bimbincentro partirà sempre giovedì 17 dalle 20, in largo Amendola, con giochi e intrattenimento, per poi proseguire, con ancora tante occasioni di divertimento e socializzazione in sicurezza, in piazzale Vittorio Veneto venerdì 18 e sabato 19 giugno, giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 giugno, giovedì 1° e venerdì 2 luglio.

Ancora giovedì 17, in collaborazione con la Pro Loco di Frosinone, si terrà la visita al Campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta, dalle ore 20.30 alle 23.45, mentre l'arte sarà protagonista con le esposizioni a cura di Rocco Lancia, Patrizia Baglione e l'Associazione Culturale "Centro Inter Arte Pubblica e Popolare" di Lino Palmesi.

L'amministrazione Ottaviani ha inoltre organizzato, per il mese di luglio, la nuova edizione del Festival nazionale ed europeo dei conservatori di musica –città di Frosinone (quattro serate con l'esibizione dei gruppi premiati negli anni scorsi) e la rassegna teatrale estiva "Il teatro tra le porte" con otto appuntamenti in piazzale Vittorio Veneto, dal 3 luglio al 7 agosto.

«Anche quest'anno il centro storico sarà protagonista dell'estate frusinate e provinciale. I numeri, l'entusiasmo dei commercianti e dei cittadini parlano da soli, con buona pace dei soliti filosofi del nulla che remano contro con scientifica perizia e creano solamente polemiche artificiose» ha detto l'assessore al centro storico Rossella Testa.