La svolta Caregiver: dalla Regione oltre 6 milioni per chi assiste i familiari Dalla giunta un importante riconoscimento per dare valore e dignità alla figura del caregiver nella rete di assistenza alla persona con disabilità e non autosufficienza

La Redazione 09/06/2021 13:31 letto 3 volte

La Giunta regionale del Lazio ha approvato le "Linee guida regionali per il riconoscimento del caregiver familiare, la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno". Con questo intervento la Regione Lazio investe oltre 6 milioni di euro per dare pieno valore e dignità alla figura del caregiver nella rete di assistenza alla persona con disabilità e non autosufficienza. «Oggi, con il pieno riconoscimento del caregiver, abbiamo raggiunto un importante traguardo - commenta l'Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli – Una formalizzazione necessaria, a sostegno di una figura sempre più cruciale nell'ambito del sistema di assistenza dal momento che il progressivo invecchiamento della popolazione, le condizioni di disabilità e non autosufficienza, la cronicità e le patologie degenerative determinano un ricorso sempre più frequente al supporto informale offerto dal contesto familiare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato