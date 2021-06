Cedimento nel centro storico di Aquino, calcinacci e molta polvere ieri mattina. Ma, per fortuna, nessun ferito. Il piccolo crollo si è verificato in via Scacchi, nelle prime ore della mattinata. Un cedimento improvviso di parte di una vecchia abitazione già in rovina. Per fortuna vuota da molto tempo.

Forse, stando alla prima valutazione, di un pezzo di cornicione e di alcune tegole. Alcuni residenti hanno sentito il rumore e hanno allertato il 115: immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Cassino che hanno con prontezza messo in sicurezza l'area.

Prima, però, hanno eseguito le valutazioni del caso, accertata ovviamente l'assenza di passanti, proprietari e persone coinvolte. Ora l'amministrazione Mazzaroppi che si è attivata nell'immediatezza sta attendendo la relazione dei vigili del Distaccamento di Cassino per intervenire: in base alle valutazioni tecniche si deciderà quali strade percorrere per garantire la messa in sicurezza migliore. E dunque per avviare i lavori.