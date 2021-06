Acquista un biglietto gratta e vinci del Mega Miliardario, del costo di 10 euro, e vince 20.000 euro. L'incontro con la fortuna ha avuto luogo nella cartoleria-tabaccheria-edicola Podagrosi di Ferentino. Certo, non si tratta di una vincita stratosferica, e a Ferentino se ne sono registrate più di una di vincite milionarie in passato, in esercizi diversi della città gigliata, tuttavia 20.000 euro fanno gola a chiunque soprattutto ai tempi d'oggi.

Nessuna notizia del vincitore o della vincitrice, dal momento che il premio è stato incassato direttamente in banca e il titolare della rivendita, situata in località Sant'Agata, ne ha avuto comunicazione da Lottomatica.

L'augurio di tutti è che il fortunato di turno sia qualche bisognoso.