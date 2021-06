Undici contagi come lunedì, ma soprattutto un cluster all'interno del comando dei vigili urbani di Frosinone.

La settimana si apre all'insegna della ripresa dei contagi e con una nuova vittima dopo quattro giorni di pausa. Se a martedì scorso i contagi erano 18, questa settimana sono già 22, quattro in più, ma altrettanti in meno nel confronto con due settimane prima. Ciò che preoccupa le autorità sanitarie è che una certa rilassatezza e un abbassamento dei livelli di guardia possano portare a una nuova serie di contagi come dimostrano il caso della polizia locale e anche di un bar del capoluogo. Infatti, dopo quattordici giorni consecutivi di discesa l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti ha ripreso a crescere passando, in 24 ore, da 11,74 il minimo dalla seconda ondata, a 12,58 di ieri.



La giornata

Sono 11 i nuovi positivi comunicati ieri dall'Asl: Frosinone ne ha 5, Sora e Vallecorsa 2, Monte San Giovanni Campano e Ripi 1. Sul capoluogo pesano i cinque contagi all'interno della polizia locale per i quali è in corso la fase di tracciamento per capire quale possa essere l'origine del contagio. Tutti e cinque peraltro avevano fatto la prima dose del vaccino. Non è escluso sia legata all'arrivo al comando di un gruppo di senza dimora alle prese con le pratiche di residenza. In un bar della parte bassa del capoluogo è comparso un cartello che annuncia la positività del personale e la chiusura «per tutelare noi e voi».



Il decesso

Dopo quattro giorni sena vittime, ieri è stata segnalata una morte per Covid. È una donna di 85 anni di Belmonte Castello. Si tratta chiaramente del primo decesso della settimana. Le ultime due si sono entrambe chiuse a 3 vittime, così come le precedenti due hanno avuto 6 morti ciascuna. Una situazione che va migliorando sotto questo punto di vista.

Gli indicatori

Scende il tasso di positività. Dopo l'anomalo, dovuto al basso numero di tamponi di lunedì, 3,57%, il più alto dell'ultimo periodo, ieri l'indice di positività si è attestato a 1,62%. A parte lunedì è il più alto - ma anche qui con pochi tamponi 680 - dal 2,64% del 31 maggio, un altro lunedì con un dato modesto di test esaminati. Del resto la scorsa settimana si è chiusa con un indice di positività medio dell'1,07%, più basso anche del 2,08% di quella precedente.

Risale, invece, dopo quattordici gironi filati di riduzione l'incidenza ogni 100.00 abitanti per sette giorni. A ieri era a 12,58 contro l'11,74 delle 48 ore precedenti. Tuttavia, resta un dato basso, considerato che venerdì scorso era a 18,24 e il venerdì precedente a 24,74. Il 21 maggio era a 44,86, il 14 maggio a 71,91 e il 7 maggio a 70,23 per restare nell'ultimo mese.

La scorsa settimana, non a caso, è stata la prima dopo mese a chiudersi in singola cifra di contagi giornalieri con 8. Non accadeva dai 2,28 di metà settembre.

In questo scorcio di giugno i casi sono attestati a 8,37 al giorno, decisamente meno dei 34,22 del mese scorso, per non parlare degli 87,06 di aprile, dei 194,93 di marzo fino ad arrivare ai 219,6 di novembre.



I guariti

Il dato dei negativizzati, inevitabilmente, continua a scendere. Man mano che diminuiscono i contagiati, si assottiglia la platea di chi esce fuori da questa brutta esperienza del Covid. Ieri ne sono stati segnalati 23 contro i 29 di lunedì e i 30 di domenica. Ed è stata superata la soglia dei 30.000 dall'inizio dell'emergenza. La passata settimana se ne sono contati 218 contro i 383 di quella prima ancora. Andando a ritroso nel tempo, i guariti erano 693 tra il 3 e il 9 maggio, 939 tra il 19 e il 25 aprile, 1.137 tra il 5 e l'11 aprile e 1.598, il massimo, tra fine marzo e i primi di aprile.



I tamponi

Con una situazione epidemiologica più tranquilla, diminuiscono anche le richieste di tamponi. E anche questo dato risulta pertanto in contrazione. Ieri erano 680, mentre nei primi due giorni della settimana non si superano i mille. La passata settimana si è registrato il minimo degli ultimi tempi con 5.399 contro i 6.465 della settimana precedente e gli 8.236 di quella prima ancora. Anche per questa voce si registrano, più indietro nel tempo, numeri decisamente superiori come i 9.597 tra il 10 e il 16 maggio, gli 11.387 tra il 3 e il 9 maggio, i 12.026 tra il 12 e il 18 aprile, i 13.551 tra il 29 marzo e il 4 aprile.