Da tempo i cittadini chiedono soluzioni per la messa in sicurezza di un tratto, quello di via Vado Cerro a Colli, che fa paura. Un tratto stretto, molto trafficato, e dove alcuni automobilisti pigiano sull'acceleratore delle loro auto non curanti che ci sono abitazioni, possibili bambini che potrebbero attraversare la strada. Circa quattro anni fa è stata effettuata anche una raccolta firme. I cittadini chiedono limitatori di velocità.

«L'amministrazione comunale sta facendo crescere come funghi i limitatori di velocità in tutto il comune, in alcune zone anche a distanza di pochi metri - spiega un cittadino - Ma si è dimenticato di questa strada, di via Vado Cerro nella frazione di Colli».

Ecco, quindi, un nuovo appello agli amministratori comunali per la messa in sicurezza del tratto.