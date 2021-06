Tanti volontari, diverse associazioni locali e molti bambini, hanno risposto alla chiamata dell'amministrazione Fiordalisio. Una chiamata per rendere migliore l'ambiente, per pulire aree prese di mira dai soliti incivili. Grande partecipazione sabato scorso all'evento organizzato dal Comune di Patrica in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente.

«È stato un grande momento di volontariato ambientale - dichiara l'assessore Curzio Borsellino - al quale hanno risposto con grande entusiasmo tanti volontari e tante associazioni locali, come sempre vigili e pronte ad unirsi alle azioni promosse dall'amministrazione comunale con idealità ed azioni concrete. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e che hanno risposto al nostro appello: sono certo che questa collaborazione proseguirà e si consoliderà nel tempo.

Dal momento che riteniamo che il rispetto per l'ambiente sia un valore fondamentale nell'educazione dei più piccoli, nelle prossime edizioni coinvolgeremo anche i ragazzi delle scuole, che potranno così scoprire, attraverso la partecipazione attiva, la natura e l'importanza della raccolta differenziata.

Si conclude un momento importante, che vuole ricordarci la necessità di essere protagonisti nella tutela dell'ambiente con scelte e azioni quotidiane di rispetto e di tutela verso il territorio in cui viviamo».

L'amministrazione Fiordalisio punta molto sul rispetto dell'ambiente, sulla tutela del territorio. Tante le battaglie del sindaco e degli amministratori, come tante anche le iniziative per salvaguardare il territorio.