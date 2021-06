Sta prendendo sempre più forma la storica Piazza Spada, nella parte bassa della città, interessata da un intervento radicale di nuova pavimentazione. L'intervento voluto dalla giunta Baccarini si va giorno dopo giorno concretizzando e i tanti curiosi che volgono lo sguardo sono entusiasti per il bellissimo intervento. La dimostrazione che quando si effettuano i lavori ci vuole anche coraggio e il sindaco Baccarini con la sua giunta lo ha dimostrato. Infatti non solo si stanno eseguendo lavori sull'intero territorio, ma anche un radicale cambiamento per il salotto storico della città ternale.

Poche settimane e l'opera sarà consegnata per il piacere dei tanti visitatori che si spera tornino al più preso a Fiuggi nelle prossime settimane. Tempo permettendo per lo svolgimento dei lavori entro fine mese la piazza potrà essere riconsegnata ai cittadini con evidenti benefici anche per le tante attività commerciali che si affacciano sullo storico luogo.