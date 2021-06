Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 1.273 casi e 65 decessi. Scendono quindi i nuovi positivi rispetto a ieri ma soprattutto rispetto ai 1.820 di lunedì scorso.

Si tratta del dato più basso addirittura dal 15 settembre 2020, quando si era alla vigilia dell'impennata che avrebbe portato alla seconda ondata.

I tamponi sono in netto calo come ogni lunedì, 84.567 (65 mila meno di ieri), ma il tasso di positività rimane stabile all'1,5%.

I decessi sono 65 (ieri 51), per un totale di 126.588 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 15 in meno (ieri -14) con 25 ingressi del giorno, e calano a 759, mentre i ricoveri ordinari sono 53 in meno (ieri -230), 4.910 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.