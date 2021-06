Un percorso di avviamento al ciclismo per bambini dai sei ai quattordici anni. È la speciale iniziativa organizzata dall'associazione PonteBikePontecorvo e che ha preso ufficialmente il via sabato scorso. Per accompagnare i bambini in questo percorso di scoperta del mondo delle bici è stato allestito anche uno speciale percorso in via San Giovanni Battista. Un grande lavoro di squadra di un'associazione attiva sul territorio e che ha deciso di promuovere questa bellissima passione.

Presenti all'inaugurazione ufficiale il sindaco Anselmo Rotondo, l'onorevole Francesca Gerardi, il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli e diversi esponenti dell'amministrazione comunale di Pontecorvo. Un avvio che ha riscosso un grande successo di presenze e apprezzamenti da tutti.