Borse di studio per il 2021-2022, da oggi e fino alle 12 del 28 luglio sarà possibile presentare la domanda. Il bando, lo ricordiamo, è stato pubblicato sul sito dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza-DiSCo che prevede l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio, servizio mensa, contributi per la mobilità internazionale e premi di laurea.

I contributi e i servizi sono messi a bando per permettere a studenti universitari del Lazio dunque anche di Cassino capaci e meritevoli ma privi di mezzi di frequentare i corsi di laurea. Da quest'anno la domanda pure utilizzando le identità Spid e Cie. O un servizio specialistico di assistenza fiscale con i Caf per la sottoscrizione dell'Isee parificato per gli studenti internazionali.

Gli importi massimi delle borse saranno 1.981,75 euro per gli studenti in sede; 2.898,51 euro per gli studenti pendolari e 5.257,74 euro per gli studenti fuori sede.

Tutto sarà fruibile in modalità digitale; tutte le informazioni su http://www.laziodisco.it/bando2021-2022/.