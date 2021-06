Buste su buste, accatastate vicino ai raccoglitori degli abiti usati a Sant'Elia Fiumerapido. A bacchettare i cittadini indisciplinati che lasciano le buste nonostante il raccoglitore sia pieno senza cercare gli altri presenti in città è l'assessore Stefano Serra, che plaude all'operato della polizia locale e degli operai comunali che intervengono per eliminare tali atti di inciviltà.

«Un grazie infinito a loro che si sono prontamente adoperati per risolvere tale spiacevole situazione, opera di qualche incivile. Se i secchi sono pieni, è sempre cosa giusta raggiungere il secchio per raccolta degli indumenti più vicino (e ce ne sono diversi sul territorio comunale) e non compiere tali azioni, che fanno solo male al paese e al suo decoro».