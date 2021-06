È uscito fuori strada con la propria auto e all'arrivo dei militari si scopre che aveva bevuto troppo. È accaduto ieri mattina quando carabinieri della stazione di San Giorgio a Liri sono intervenuti in territorio di Castelnuovo Parano, lungo la 630, dove il conducente di un'utilitaria aveva perso il controllo del veicolo, finendo fuoristrada.

Appena sul posto i carabinieri hanno notato che il conducente, un ventenne di Esperia, presentava sintomi riconducibili all'abuso di sostanze alcoliche e, infatti, sottoposto al test dell'etilometro, risultava avere un tasso alcolemico di 1,40 g/l.

Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per "guida in stato di ebbrezza alcolica" e, contestualmente, gli è stata ritirata la patente di guida.