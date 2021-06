Avevano fatto razzia di prodotti per i capelli, in particolare lo spray per il ritocco del colore sulla ricrescita dei capelli, rasoi e dentifrici per i denti sensibili. Merce per un valore di circa mille euro. In tre sono stati fermati grazie al controllo sempre attento che viene effettuato all'interno del supermercato Panorama sito all'interno del centro commerciale "Itaca" in località Santa Croce nel territorio del Comune di Formia, dal Corpo Vigili Giurati.

L'episodio di è verificato intorno alle 16.30, quando i tre stranieri, di nazionalità georgiana, sono stati fermati alle casse nell'atto di uscire. circa, al punto vendita Panorama di Formia, effettuato fermo in barriera casse. Grazie all'ausilio dell'antitaccheggio interno sono stati fermati e all'interno degli zaini vi erano contenute delle buste schermate nel quale portavano all'interno i prodotti sottratti. Sono stati fermati e sono state avvisate le forze dell'ordine. All'arrivo di una pattuglia del Norm - nucleo operativo radiomobile - del comando dei carabinieri della compagnia di Formia sono stati completati i controlli, ed è stata recuperata altra refurtiva per un valore di altri 200 euro circa.

I militari al termine delle procedure di rito hanno tratto in arresto per furto aggravato, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e procurato allarme presso l'autorità un 27enne ed un 40enne di nazionalità georgiana, risultati senza fissa dimora, poiché resisi responsabili del furto di prodotti di cosmetica perpetrato in danno dell'ipermercato. Nel corso di successiva perquisizione dell'autovettura in loro possesso sono stati rinvenuti strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature e altra merce precedentemente asportata all'ipermercato e dal centro commerciale Lidl di Formia.

Peraltro, nel vano tentativo di eludere il controllo di polizia, uno di loro ha falsamente attestato di essere positivo al covid-19. La merce è stata consegnata agli aventi diritto, gli arnesi e l'autovettura sottoposti a sequestro. I carabinieri di Minturno sono intervenuti sempre per un altro episodio di furto dove è stata denunciata una donna. Nel pomeriggio di venerdì i militari del Norma hanno deferito all'autorità giudiziaria una donna 47 enne, originaria della provincia di Taranto.

In particolare, la stessa è stata sorpresa dai carabinieri, con vari prodotti alimentari dal valore di circa euro 50, opportunamente occultati all'interno della propria borsa, dopo essere stati trafugati da un supermercato del centro. La refurtiva veniva restituita all'avente diritto.