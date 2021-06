Una vacanza meritata. Dopo una vita di lavoro e il durissimo periodo di restrizioni vissuto da tutti per una pandemia che inizia a sembrare meno feroce ma non per questo - purtroppo - lontana. Era sulla spiaggia dell'Isola Rossa, in provincia di Sassari, quando all'improvviso si è accasciato subito dopo il bagno ed è morto.

Francesco Petrarolo, 72 anni, originario di Caserta ma da anni a Cassino, aveva scelto la Sardegna per godersi una piccola vacanza in famiglia. Un momento di relax, per staccare la spina e buttarsi alle spalle le restrizioni solo da poco allentate, ma ancora vigenti per la tutela della salute, visto che i dati raccontano di un allentamento della morsa della pandemia, ma non di un (auspicato) azzeramento di contagi e decessi.

Sabato pomeriggio, subito dopo il bagno, il dramma sotto gli occhi dei presenti. Il pensionato cassinate, dopo un bagno per rinfrescarsi un po', sembrerebbe non aver accusato un malore legato a una congestione ma comunque un malore tale da non lasciargli scampo. Forse uno scompenso cardiaco.

Immediato l'arrivo dei soccorsi e dei carabinieri della stazione di Trinità d'Agultu, coordinati dal capitano dei carabinieri della compagnia di Valledoria, al comando del capitano Sergio Pagliettini. Ma per il pensionato residente a Cassino non c'era già più nulla da fare.

Nessuna autopsia per Petrarolo: chiare le cause del prematuro decesso. Dopo gli accertamenti dei medici e l'accertamento delle autorità incaricate, la salma è stata restituita ai familiari per le esequie.