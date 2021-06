Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 2.275 nuovi casi e 51 morti da coronavirus. Ieri i nuovi casi sono stati 2.436, le vittime 57. Lo comunica il ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano.

Oggi i tamponi, tra antigenici e molecolari, registrati sono stati 149.958. Il tasso di positività risale quindi al 1,5% (ieri era all'1%).

Sono ancora in calo i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid: oggi sono 774, 14 in meno di ieri, con 20 nuovi ingressi. Lo stesso avviene nei reparti ordinari: i ricoverati totali con sintomi sono a oggi 4.963, 230 in meno rispetto a ieri.

I guariti totali dal Covid sono 3.913.633 (+5.321) e 192.272 gli attualmente positivi (-3.097).