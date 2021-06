Trovato senza vita in casa. A. P., di 70 anni, non rispondeva alle chiamate dei familiari, la macchina dei soccorsi è arrivata celermente in via Napoli, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Grande sconcerto nel rione Napoli per la notizia. Gli agenti della polizia di Stato stanno eseguendo i rilievi di rito.