La notizia è di quelle che si faticano a raccontare. Un gruppo di ragazzi che si ritrova per una giornata in compagnia. E quella giornata che in un attimo si trasforma nel peggiore degli incubi. Quel gruppo di ragazzi vede morire un amico, a 17 anni, annegato in un fiume.

La tragedia arriva da Ascoli. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, stava giocando nel fiume Castellano con gli amici. Una gara di tuffi. Poi qualcosa è andato storto. La vittima si è tuffata da una piccola cascata ma è andata in difficoltà. Il giovane ha annaspato per rimanere a galla e ha cercato aiuto. Un amico che era con lui si è tuffato ma non è riuscito ad agganciarlo e lo ha visto scivolare sul fondo del corso d'acqua.

Sotto shock i compagni di gita del ragazzo che hanno cercato aiuto ma è stato tutto inutile. Il corpo del giovane è stato recuperato dopo qualche ora tra la loro disperazione.