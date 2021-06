Sora è "Plastic Free". Ieri pomeriggio nel palazzo comunale è stato sottoscritto il protocollo d'intesa con l'associazione Plastic Free. Il documento è stato sottoscritto dal sindaco Roberto De Donatis e da Valter Tersigni, referente per Plastic Free. «Come Comune ci siamo attivati fattivamente in un'ottica di esempio collettivo e di buona pratica – dichiarano il sindaco De Donatis e l'assessore Natalino Coletta – La collaborazione con Plastic Free rientra nelle nostre azioni di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e di valorizzazione e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse.

Ringraziamo Valter Tersigni e tutti i soci per il loro proficuo impegno a servizio della collettività». Con il protocollo sottoscritto, che avrà la durata di un anno, l'ente si impegna a supportare le attività di Plastic Free per gli appuntamenti di raccolta e per le passeggiate ecologiche, in concerto con l'Ambiente e Salute Srl e a garantire priorità di intervento alle segnalazioni di abbandono di rifiuti fatte dai referenti Plastic Free.

L'associazione sarà supportata nelle azioni di informazione alla cittadinanza, di concerto con l'amministrazione comunale che intende promuovere una cultura del rispetto e della tutela dell'ambiente, attraverso il corretto conferimento differenziato dei rifiuti.