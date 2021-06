Un vero e proprio "nido" di tartufi del peso di quasi mezzo chilogrammo, tutti insieme, sotto la stessa roccia. Grazie al fiuto di due cani e alla passione di un ristoratore di Ferentino, ora in pensione, giovedì mattina, nella zona di Amaseno, è stata fatta una scoperta davvero eccezionale.

Gli amici a quattro zampe, Eva, razza Springer di 1 anno, e Luna, appena 6 mesi, razza Lagotto Romagnolo, all'alba dell'altro, sono andati con Tonino Ciuffarella, pensionato, con oltre 40 anni di ristorazione alle spalle, nelle campagne di Amaseno a caccia di tartufi.

In questo periodo dell'anno si possono trovare e raccogliere, chiaramente con regolare autorizzazione e patentino, la tipologia di tartufi dello "scorzone estivo". Ad un tratto i cani sono stati attirati da un grande masso, al di sotto del quale c'erano ben 14 tartufi, una vera e propria "famigliola", rarissima da trovare, specialmente tutti insieme in un'unica volta. Il ritrovamento è stata una festa grande per i due cagnoloni, addestrati proprio per la caccia del tartufo, ma anche per il loro proprietario, che con alcuni amici è solito fare lunghe e piacevoli passeggiate alla ricerca di tartufi, tra le prelibatezze del territorio ciociaro.

Una volta fatta la scoperta, e immortalata con tanto di foto, per Eva e Luca 14 premi, tanti erano i tartufi ritrovati. Soddisfazione anche per la fortunata scoperta da parte di Tonino, che da alcuni anni ha scoperto la passione per il tartufo e ne ha fatto un vero e proprio hobby.