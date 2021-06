L'allarme Rifiuti, spettro emergenza: a fine mese si pone il problema per la Ciociaria Corsa contro il tempo per scongiurare l’emergenza legata all’immondizia di Roma. Non tramonta l’ipotesi di Colle Fagiolara. Ma c'è il secco no di Alfieri

«La nostra posizione non è cambiata e non cambierà.

Non si può pensare di riaprire la discarica di Colle Fagiolara». A parlare è Domenico Alfieri, sindaco di Paliano. Il tema è sempre lo stesso: evitare l'emergenza rifiuti a Roma e cercare di trovare una soluzione anche per quanto riguarda la provincia di Frosinone. Nelle ultime ore sia il Comune di Roma che l'Ama sono tornati alla carica con la Regione, chiedendo che venga individuata una discarica.

