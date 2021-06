Dieci nuovi casi di positività al Covid-19 in Ciociaria su un totale di 823 tamponi eseguiti. I negativizzati sono 34. Ottime notizie anche sul fronte dei decessi, come riportato nel consueto bollettino della Asl di Frosinone, per la giornata di oggi non si registrano vittime.

Continua il crollo delle curve in provincia. E' il risultato della campagna vaccinale che prosegue spedita nel Lazio e anche in Ciociaria.

La situazione nei comuni

Castelliri registra 3 nuovi positivi, Alatri e Cassino 2 casi ciascuno. Un solo nuovo positivo a Alatri, Frosinone e Sora.

Il confronto con ieri

Ieri l'unico positivo era di Anagni, anche se si registrava un morto, il terzo in due giorni. La vittima è un uomo di 69 anni di Cassino. In precedenza in cinque giorni un solo decesso in provincia. L'andamento, anche per questa voce, è evidente: 3 vittime dal 24 al 30 giugno, 6 nelle due settimane precedenti e 12 dal 3 al 9 maggio.