«Siamo profondamente delusi dal comportamento dell'Astral»: l'amministrazione comunale di Sant'Andrea del Garigliano guidata dal sindaco Giuseppe Rivera parla di «promesse disattese da parte dell'agenzia della Regione Lazio sulla riapertura della ex strada provinciale 76 che porta a Suio Terme».

Pochi giorni fa, infatti, il Comune di Sant'Andrea aveva annunciato la riapertura al traffico veicolare per il primo giugno, forte della promessa ottenuta in tal senso dall'Astral. Ma la strada è ancora chiusa.

«Chiediamo perciò con insistenza, oltre alla immediata riapertura del tratto in questione, anche il taglio dell'erba e degli arbusti che insistono sul bordo strada e che, superando ormai i quasi due metri di altezza, impediscono la visibilità alle macchine in transito e rappresentano un serio pericolo per l'incolumità delle persone», alzano ora la voce gli amministratori.

E, unendosi alla protesta della Federazione degli Operatori di Suio Terme, attaccano: «Perché i responsabili dell'Astral, pur monitorando il territorio, fingono di non vedere? La nostra legittima richiesta è quella di non voler essere dimenticati, ma rispettati! Non dobbiamo attendere incidenti stradali per la scarsa visibilità, perché qualcuno dell'Astral si ricordi che c'è una strada trafficatissima, percorsa ogni giorno dagli abitanti di Sant'Andrea e da tutti gli abitanti della Valle dei Santi».