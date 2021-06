È stato uno dei paesi più colpiti nel territorio cassinate dalla pandemia da Coronavirus, con sette morti e centosessantacinque casi. Ora, finalmente, il centro di Pignataro Interamna è Covid free, ma il sindaco Benedetto Murro non abbassa la guardia e invita tutta la popolazione a vaccinarsi il prima possibile, mettendo a disposizione anche gli uffici comunali per le prenotazioni di anziani e persone che non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie.



Il commento

«Non registriamo casi di positività al Coronavirus in questo momento e dai numeri che arrivano sembrano esserci effettivamente dei miglioramenti. L'invito chiaramente è quello di seguire le regole man mano che arriveranno, sperando in un'estate più serena per tutti noi - ha affermato il primo cittadino Murro - in occasione della cerimonia del 2 giugno Proprio grazie a quelle regole e alle vaccinazioni, ormai ad un ritmo importante, ne stiamo pian piano uscendo. Chi ha problemi a prenotare il vaccino o conosce famiglie con questo problema, magari di anziani soli o che non hanno supporto, basta telefonarci perché provvederemo noi».

Ancora appelli e sollecitazioni per sperare di lasciarsi l'incubo della pandemia alle spalle e ricominciare a sognare un futuro sereno e senza emergenza sanitaria.