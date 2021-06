Vaccini, via libera fino ai 17 anni, mentre da ieri sono state riaperte le prenotazioni all'open week over 18.

Si va verso un nuovo tutto esaurito. L'assessorato regionale alla Sanità ha reso noto il calendario delle prossime prenotazioni: da domenica 6 giugno alle 24 si potranno prenotare i nati dagli anni 1982 al 1986, da martedì 8 giugno alle 24 via libera alle classi 1987-1991, da giovedì 10 giugno alle 24 toccherà anche ai nati dal 1992 al 1996, mentre da domenica 13 giugno alle 24 si potranno vaccinare anche i minorenni, ovvero i nati tra dal 1997 al 2004.

Per quanto riguarda la fascia di età 12-16 anni (nati dal 2009 al 2005) ci si dovrà rivolgere al pediatra o al medico di famiglia. Intanto, alle 20 di ieri i vaccini somministrati dall'Asl di Frosinone erano 3.380 in più rispetto alle 20 di mercoledì con il totale che raggiunge quota 242.329.

Nel Lazio le vaccinazioni sono 3.525.850 con una crescita giornaliera di 51.433 mentre sono 1.133.206 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Da ieri pomeriggio, inoltre, come spiegato dall'assessore Alessio D'amato, si sono riaperte le prenotazioni per domani e domenica all'open week AstraZeneca over 18.

Sono state aggiunte oltre 11.000 dosi di cui 8.000 già prenotate nella prima ora: «si profila nuovo sold out».

Infine, l'assessore ricorda che «nel Lazio sono state superate le 3,5 milioni di somministrazioni e un adulto su due ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Per le farmacie si sono riaperte le prenotazioni fino al 30 giugno del monodose Johnson&Johnson. Per i vaccini ai maturandi: oggi (ieri, ndr) giornata finale, grande adesione e successo organizzativo».