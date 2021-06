In arrivo un pomeriggio emozionante nel paese ernico. Infatti oggi alle 17 il presidente della regione Lazio ha presentato il nuovo progetto di illuminazione installato recentemente all'interno di uno dei siti naturalistici più caratteristici del Lazio: le Grotte di Collepardo. Ma non solo l'inaugurazione, c'è stato anche un concerto del pianista Danilo Rea e le sue note si sono diffuse all'interno e all'esterno del sito incastonato in una gola dei monti Ernici.

All'evento sono previsti il Capo di Gabinetto della Regione Lazio Albino Ruberti, il sindaco di Collepardo Mauro Bussiglieri e la presidente del Wwf Italia e giornalista Donatella Bianchi che ha prestato la propria voce per un'approfondita audioguida dedicata ai visitatori di tutte le età. Nel corso dell'evento, le note jazz del pianista Danilo Rea accoglieranno i visitatori prima della visita. Altra novità è che l'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio.

Una volta celebrata l'inaugurazione il sito tornerà fruibile ai visitatori che così oltre a questo potranno ammirare nel paese ernico anche il Pozzo d'Antullo entrambi gestiti da Lazio Crea società di emanazione regionale. Si preannuncia un pomeriggio intenso all'internod elle Grotte che con la nuova illuminazione offriranno ora ancora di pù il suo meraviglioso scenario.