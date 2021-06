Una domenica all'insegna della solidarietà. Infatti è in programma "Ogni Goccia Conta", un pomeriggio dedicato alla raccolta del sangue e finalizzato a sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della donazione. L'iniziativa, vede insieme il Comune, il consiglio dei Giovani l'Avis "Ugo Fioramonti". La donazione si svolgerà dalle 15 alle 19 presso la sede dell'associazione e, sebbene focalizzata sulla partecipazione dei giovani palianesi, è aperta a tutti.

«Questa iniziativa proposta dal consiglio dei giovani - ha dichiarato il sindaco Domenico Alfieri - è stata accolta con favore dalla sezione Avis. Ringrazio i nostri giovani consiglieri per essersi fatti portavoce di un tema di estrema importanza sociale e civile come la donazione del sangue, e ringrazio i volontari Avis, nella persona del presidente Antonella Rosina, per essersi resi disponibili».

«L'iniziativa di domenica - è il commento del consigliere con delega alle Politiche giovanili, Serena Montesanti - rappresenta il secondo appuntamento dedicato alla raccolta del sangue organizzato dal consiglio dei giovani. Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco verso questi ragazzi che non mancano mai di dimostrare responsabilità e senso civico oltre a tutti i volontari dell'Avis».