Visto il successo dell'iniziativa dello scorso anno, anche per l'estate 2021 l'amministrazione comunale di Anagni in collaborazione con la Società "AJ Mobilità", concessionaria del servizio dei parcheggi di fascia blu, ha deciso di concedere ai B&B del centro storico tagliandi da fornire ai propri clienti per parcheggiare gratuitamente.

«È un servizio - spiega l'assessore alla cultura e turismo Carlo Marino - che abbiamo pensato per migliorare i servizi e le opportunità per i nostri albergatori e per i turisti». «Credo - prosegue Marino - che il parcheggio gratuito possa essere un valido incentivo per chi sceglie Anagni per le sue vacanze. L'idea alla base del provvedimento è quella di migliorare l'accoglienza al turista in città, sono certo che riproporre questa iniziativa per l'estate 2021 sia fondamentale quale estate della ripartenza».

Anche Umberto Quarmi consigliere subdelegato alla polizia locale commenta il provvedimento. «L'amministrazione del Sindaco Natalia ha puntato tanto sulla ripartenza turistica della nostra città. Come l'anno scorso, collaborando con l'assessore Marino, abbiamo pensato ai tagliandi "Anagni Park" destinati ai clienti dei B&B».