Vasto incendio in località Cavallara, a Piedimonte San Germano. Una serra è stata divorata dalle fiamme sprigionano un fumo denso e nero che in pochi minuti si è reso visibile da lontano, con un una colonna altissima verso il cielo. Tanta l'apprensione per la nube di fumo. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Cassino e dei carabinieri della locale stazione. Non risultano fortunatamente feriti. Operazioni di spegnimento complesse.