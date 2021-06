Una lettera aperta che è soprattutto un forte appello rivolto ai ministri della Transizione ecologica Roberto Cingolani e della Salute, Roberto Speranza per denunciare la grave situazione ambientale della Valle del Sacco. È stata scritta dall'associazione Medici di famiglia per l'Ambiente di Frosinone e provincia, a firma della presidente, la dottoressa Marzia Armida e del coordinatore, il dottor Giovambattista Martino. La missiva parte da un presupposto: quello di una Europa che propone nuove misure anti-inquinamento atmosferico, puntando molto sugli obiettivi del pacchetto "Aria Pulita", che per il 2030 prevede 58.000 morti premature in meno; 123.000 km quadrati di ecosistemi salvati dalle conseguenze dell'azoto; altri 56.000 km quadrati di "Spazi protetti Natura 2000" recuperati e infine 19.000 km quadrati di ecosistemi forestali sottratti alle piogge acide.

L'analisi dell'associazione

«L'Arpa Lazio scrivono i medici di famiglia ha reso noto che nel quinquennio 2015-2019 nella nostra regione è migliorata la qualità dell'aria, ma non nella Valle del Sacco, dove i valori persistono critici. Sono decenni che questo territorio è attanagliato dagli inquinanti atmosferici, con concentrazioni di polveri sottili nell'aria ai livelli massimi, sia rispetto ai parametri nazionali, sia europei.