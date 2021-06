Un solo caso positivo in provincia di Frosinone. Complice anche la giornata di festa del 2 giugno, con appena 200 tamponi, si registra il primato minimo del 2021. Era dal 23 settembre che non si registrava un solo caso, dopo di allora, al massimo, ce ne erano stati 3 il 29 settembre e 2 il 6 ottobre. Continua pertanto la discesa dei contagi: in questa settimana sono 9,25 ogni 24 ore. La passata settimana erano stati 17 ed erano 16,5 al giovedì. Quindi, il calo non si arresta nonostante i numeri, rispetto a marzo e aprile, siano decisamente bassi.

La giornata

Ieri l'unico positivo era di Anagni, anche se si registra un morto, il terzo in due giorni. La vittima è un uomo di 69 anni di Cassino. In precedenza in cinque giorni un solo decesso in provincia. L'andamento, anche per questa voce, è evidente: 3 vittime dal 24 al 30 giugno, 6 nelle due settimane precedenti e 12 dal 3 al 9 maggio.

Gli indicatori

Con un solo caso e 200 tamponi, il tasso di positività scende allo 0,50%. È il minimo della seconda ondata.

La media settimanale è a 1,32 considerato che anche un altro giorno, il 1° giugno, il valore pè rimasto solo l'uno con lo 0,78%. Si andrà pèresumibilmente a migliorare il dato della settimana precedente, fermatosi al 2,08% in leggero calo dal 2,19% dei sette gironi precedenti. Ma il tasso di positività nelle settimane critiche è stato decisamente elevato con punte del 16,52 nella prima settimana di marzo e del 15,79 nell'ultima di febbraio. Ai minimi termini pure l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti, ieri a 18,87, prima volta sotto i 20 nel 2021. Questa settimana era cominciata con un 24,32 poi 23,27 e 21,59. Valori migliori di quella della settimana precedente (al venerdì il dato era al 24,74) e di tutte quelle prima. Ormai non si va oltre i cinquanta dal 19 maggio (51,78), oltre i cento dai 105,03 del 30 aprile, oltre i duecento dal 26 marzo con 239,83 ed oltre i trecento dal 19 marzo con 314,46.

Il record resta sempre rappresentato dai 366,03 del 12 marzo.

I tamponi

Il 2 giugno, giornata di festa, con la maggior parte die centri chiusi sono stati effettuati solo i tamponi necessari, anche per questo ne risultano appena 200, oltre 1.100 in meno rispetto al giorno precedente. Ma il dato dei tamponi prosegue la discesa considerato che la scorsa settimana erano 6.465, quella prima ancora 8.236, poi 9.597 dal 10 al 16 maggio, 11.387 la settimana precedente. Poi, andando un po' più indietro nel tempo, 12.026 dal 12 al 18 aprile, 13.551 dal 29 marzo al 4 aprile e 16.827 dall'8 al 14 marzo.

I guariti

Sono 14 i negativizzati al Covid in Ciocoiaria. Uno dei numeri più bassi anch'esso. La scorsa settimana sono guariti in 383, quella precedente 478, quella prima ancora 484. Ma ci sono state settimane da 693 guariti (3-9 maggio), 939 (19-25 aprile), 1.137 (5-11 aprile), 1.598 (29 marzo-4 aprile), da lì un calo anche se, a metà gennaio, erano ancora 920.

Il bollettino regionale

«Su oltre 7.000 tamponi nel Lazio (-2.975) e oltre 3.000 antigenici per un totale di oltre 10.000 test, si registrano 196 nuovi casi positivi (-15), i decessi sono 6 (+2), i ricoverati sono 843 (+5), i guariti 1.086, le terapie intensive sono 134 (-9) spiega l'assessore Alessio D'Amato Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all'1,8% i casi a Roma città sono a quota 123».

Sono valori da zona bianca.

Questa la situazione nelle Asl: Roma 1 sono 47 i casi nelle ultime 24 ore. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2: sono 56 casi nelle ultime 24 ore. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 3: sono 23 casi nelle ultime 24 ore. Nessun decesso.

Asl Roma 4: sono 2 i casi nelle ultime 24 ore. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 5: sono 22 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si registrano 3 decessi.

Asl Roma 6: sono 20 i casi nelle ultime 24 ore. Senza decessi.

Nelle province si registrano 26 casi e si registra 1 decesso nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Frosinone si registra 1 nuovo caso. Si registra 1 decesso.

Nella Asl di Latina sono 15 i nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Rieti si registrano 4 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 6 nuovi casi. Si registrano 0 decessi».