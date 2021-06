Due incidenti stradali si sono verificati ieri mattina.

Un centauro di Minturno è rimasto ferito in via per Castelforte, dopo che il suo mezzo è entrato in collisione con un'auto. Le conseguenze non sono apparse gravi, anche se il conducente dello scooter è stato trasferito all'ospedale Dono Svizzero di Formia.

Sta meglio la bimba di sette anni di Castelforte, rimasta coinvolta nell'incidente verificatosi presso Rio Grande. La piccola viaggiava sulla Fiata Panda insieme ai genitori, quando per cause in corso di accertamento dei carabinieri, è entrata in collisione con una Fiat Punto, condotta da una trentanovenne di Santi Cosma e Damiano e sulla quale viaggiava un ventitreenne. La bambina è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma; le sue condizioni non erano gravi, ma il trasferimento è stato disposto per motivi precauzionali.