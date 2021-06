Si rinnova la tradizione. Per l'ottavo anno consecutivo l'associazione "La mia compagnia" promuove il pellegrinaggio al santuario della Santissima Trinità di Vallepietra. Il ritrovo dei pellegrini è in programma domani alle 7.30 nei pressi della chiesa Madonna della Neve, mentre la partenza è fissata dopo la celebrazione della messa.

Una lunga camminata passando per Alatri e facendo tappa a Guarcino prima di riprendere il pellegrinaggio il giorno seguente. Trevi nel Lazio e poi ancora sentieri che costeggiano i fiumi prima di raggiungere la seconda tappa e la seconda sosta notturna, proprio a Vallepietra.

Il terzo giorno, domenica 6, l'arrivo al santuario dove i fedeli ascolteranno messa prima di rincasare. Soddisfatto Gerardo Mattia, presidente dell'associazione promotrice. Per lui si tratta anche di "un'iniziativa importante per dare un segnale di ripresa in un periodo difficile".