Riscoprire tradizioni, sapori e bellezze del territorio.

Questa l'idea da cui parte l'iniziativa promossa dall'associazione nazionale "Città dell'Olio" che per domenica ha organizzato "Merenda nell'oliveta". Un modo per poter riscoprire le grandi potenzialità del territorio santeliano, con l'impegno del presidente del consiglio comunale Rocco Merucci eletto tra i probiviri dell'importante associazione nazionale.

«Sarà una bella giornata all'aria aperta, una piacevole passeggiata immersi nel paesaggio olivicolo, un'ottima degustazione del nostro olio» hanno spiegato gli organizzatori che vogliono celebrare l'olio Evo, le sue qualità e i territori di produzione. Un modo per entrare in contatto con la natura attraverso la magia e la bellezza dei luoghi. Il ritrovo è stato fissato alle 16.30 in località Pecorile.

«Ricordo che è obbligatorio osservare tutte le norme anti contagio: distanziamento sociale, corretto utilizzo della mascherina, divieto di assembramento» ha sottolineato il sindaco Angelosanto. Solo qualche settimana fa l'importante riconoscimento per la scuola "Santilli"di Sant'Elia che ha aderito al progetto educativo "Olio in cattedra" dell'associazione nazionale "Città dell'Olio" per promuovere la cultura dell'olio nelle scuole. Un progetto che ha visto la scuola santeliana aggiudicarsi la menzione d'onore alla miglior composizione nella categoria "BimbOil Junior" con il testo poetico "Sua maestà l'olio".