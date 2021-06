Un pensiero alle donne in attesa o alle neomamme, questo lo scopo dell'iniziativa del Comune che da qualche giorno ha realizzato due parcheggi rosa desinati ad ospitare le auto di coloro che, di lì a pochi mesi, si troveranno a diventare genitori. Gli stalli individuati come parcheggi rosa sono situati entrambi davanti alle due farmacie di Atina: la Farmacia Antignani in contrada Ponte Melfa e la Farmacia Centrale nel centro storico.

"Il Codice della Strada non prevede sanzioni nei confronti di automobilisti che occupano indebitamente tali spazi", si affretta a precisare il sito del Comune, anche sesottolinea che "l'iniziativa è affidata esclusivamente alla cortesia, responsabilità e senso civico dei cittadini, che sono invitati a rispettare i soggetti beneficiari".

E c'è da dire che da quando sono state dipinte le strisce rosa per indicare l'area di parcheggio, nessuna auto la occupa, rispettando così la richiesta espressa dall'amministrazione comunale di attivare un comportamento responsabile e di mostrare cortesia verso chi proprio in quel momento potrebbe arrivare con l'auto e aver bisogno del parcheggio. Positivi i commenti dei residenti che condividono la novità introdotta dall'amministrazione comunale.