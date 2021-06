Prove tecniche di ripartenza. Anticipando i tempi e sfoggiando un "mare" di ottimismo il circolo culturale "Rifugio Viperella" presenta, a Campo Staffi, il suo programma estivo che partirà il 12 giugno con l'arrampicata in falesia e terminerà il 26 settembre con l'escursione sul monte Cotento.

Nel mezzo tantissime escursioni, corsi di nordicwalking, serate astronomiche con osservazione dei pianeti, trekking yoga e trekking urbano (Filettino e Vallepietra), serate di magie e per la prima volta in calendario escursione in apnea presso la diga di Vallepietra.

Poi degustazioni e tante altre attività proposte da Mauro Venditti e Luana Testa "anima e cuore" del circolo e di Campo Staffi. Un modo per immergersi nella natura incontaminata e per scrollarsi di dosso questa maledetta pandemia che si spera abbia finito di tenerci imprigionati. Insomma si riparte.