Da settembre cambierà la linea del fronte della campagna vaccinale. Resteranno le farmacie e i medici di famiglia a presidiarla. Lo hanno annunciato sia il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che l'assessore Alessio D'Amato.

Ha spiegato Zingaretti: «Noi speriamo sempre che un aumento delle forniture possa far crescere anche il numero di somministrazioni. Le prenotazioni nelle farmacie sono un segno di stima nei confronti di questa rete, sono andate sold out in ventiquattro ore.

Mentre D'Amato ha aggiunto: «Speriamo in buone notizie dalla struttura commissariale sulla fornitura di Johnson & Johnson. Le farmacie sono un presidio importante e lo saranno ancora di più in autunno».

È evidente che il cambio di presidio nella trincea delle vaccinazioni vuol dire che gli hub saranno smantellati.

E anche quello sarà un segnale di ritorno alla normalità.

Naturalmente ogni tipo di scenario sarà legato all'andamento della pandemia. La campagna di vaccinazione ha letteralmente spezzato la curva dei contagi e dei decessi.

Pure in provincia di Frosinone. L'obiettivo è quello del raggiungimento dell'immunità di gregge. Il fatto che Zingaretti e D'Amato abbiano fissato per settembre l'inizio della nuova fase è un segnale indicativo.