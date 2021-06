Domani alle 19 in via Tommaso Landolfi si terrà una messa all'aperto, officiata da don Pietro Iura, per ricordare amici e parenti scomparsi a causa del Covid e per lanciare un messaggio di ottimismo e di speranza alla cittadinanza.

L'evento è organizzato dal Circolo Cittadino. Ad accompagnare l'evento religioso sarà il coro "San Giovanni Paolo II" di Patrica.