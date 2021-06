Ed ecco a voi l'ultimo abbandono di rifiuti sul nostro territorio. Non ci sono parole». Inizia così il commento sulla sua pagina Facebook dell'assessore Curzio Borsellino, davanti allo scempio rinvenuto sul territorio.

Rifiuti speciali abbandonati da incivili.

«L'amministrazione sta vigilando ed è attenta al suo territorio. Come assessore con delega, ho tempestivamente informato l'ufficio tecnico del Comune che ha già fatto formale richiesta a specifica ditta per la rimozione di questi che sono, a tutti gli effetti, rifiuti "speciali". È stato preso un campione per analizzarlo, quindi siamo in attesa del certificato per classificare il rifiuto, così appena classificato, sperando avvenga nel più breve tempo possibile, la ditta procederà nella rimozione».

Intanto sabato prossimo, in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente, l'amministrazione Fiordalisio organizza una giornata dedicata alla pulizia sui vicoli del centro storico, sulle piazze del paese e sui sentieri.

Il ritrovo con la consegna dell'occorrente è alle 7.30 in diversi punti: piazza Vittorio Emanuele II, piazzetta in contrada Tufo Varaccani, piazzale Avis Quattro strade e incrocio Celleta.

«Le restrizioni in atto che ci impongono tuttora una limitata socialità - ha dichiarato Borsellino, assessore con delega alla raccolta differenziata - non fermano il nostro impegno per mitigare il fenomeno delle discariche abusive. Rispettando le dovute cautele quindi, ci troveremo con l'associazione Plastic Free che ringrazio per la collaborazione, con le associazioni del territorio e i volontari che vorranno partecipare pronti a ripulire le aree deturpate dai rifiuti».

Il sindaco Fiordalisio ringrazia l'assessore Borsellino «per un evento che rimarrà nella programmazione della nostra amministrazione e che ha visto l'adesione di molte associazioni tra le quali anche l'associazione Plastic Free».