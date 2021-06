Le hanno somministrato bevande alcoliche. Lei, ancora minorenne, si è sentita male e invece di prestarle soccorso, avrebbero agevolato il suo allontanamento dal locale, per evitare ripercussioni sull'attività. È quanto contestato ai gestori di un bar di Ferentino, una trentanovenne e un cinquantunenne, che sono stati denunciati dai carabinieri per somministrazione di bevande alcoliche a minori ed omissione di soccorso. I fatti qualche sera fa nella città gigliata.



La ricostruzione

Stando alle accuse, la ragazzina era nel locale e ha chiesto una bevanda alcolica. La coppia avrebbe dovuto accertare l'età della giovanissima. Infatti si trattava di una minorenne. L'adolescente si è sentita male poco dopo. Si è ubriacata. Sempre stando alle accuse, i gestori del locale avrebbero omesso di prestarle soccorso per paura di avere problemi per la loro attività. Ma sono finiti ugualmente nei guai. E con una doppia accusa.



Gli accertamenti

I militari della locale stazione, a seguito di accertamenti connessi proprio ad un malore fisico dovuto ad ubriachezza alcolica da parte di una minore del luogo, hanno appurato che la coppia di baristi della città di Ferentino, aveva somministrato alla giovanissima delle bevande alcoliche che le hanno causato un malore.

Come detto, impauriti per le eventuali ripercussioni sull'attività del locale, la trentanovenne e il cinquantunenne, avrebbero omesso di prestarle soccorso, agevolando altresì il suo allontanamento dal locale. Nel medesimo contesto, oltre alla denuncia per somministrazione di bevande alcoliche a minori ed omissione di soccorso, a carico della trentanovenne e del cinquantunenne è stata avanzata dalle forze dell'ordine la proposta per la sospensione temporanea dell'attività.