Lunedì alle 17 appuntamento in sala Restagno per un'assise civica che si annuncia lunghissima. Ben 21 punti all'ordine del giorno tra interrogazioni, mozioni ma anche la surroga del consigliere dimissionario Mario Abbruzzese e l'ingresso di Carmine Di Mambro e rigenerazione urbana.

Una lista di punti all'ordine del giorno da far paura al più paziente degli amministratori. Dopo la surroga di Mario Abbruzzese e la convalida del consigliere neo eletto Carmine Di Mambro, che lo sostituirà nella terza Commissione Consiliare "Politiche Fiscali — Tributi — Sviluppo Economico e Bilancio" si partirà con la batteria delle interrogazioni.

Due a firma di De Sanctis, la prima sul provvedimento ammnistrativo ex art. 403 del C.C. operato dalla Pubblica Autorità-Ufficio del Servizi Sociali del Comune di Cassino; la seconda sul ristoro ambientale Acqua Campania a favore del Comune di Cassino.





