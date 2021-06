Un campus ancora più funzionale e agevole per gli studenti del Lazio. La nuova ala della Residenza universitaria aumenta la sua disponibilità totale dei posti letto e passa da 200 a 346. Oggi arriverà alle 11 l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione Paolo Orneli ad inaugurare la grossa novità al Campus Folcara dell'università di Cassino.

La struttura, che fornisce soluzioni alloggiative agli studenti che desiderano studiare negli atenei del Lazio, è realizzata in cofinanziamento dalla Regione Lazio e dal ministero dell'Università e della Ricerca ed è gestita dall'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo.





