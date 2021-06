Grave incidente in A1 tra Ceprano e Frosinone, in direzione nord, due feriti, di cui uno grave. E' successo poco prima delle 19. Una Fiat Punto, per cause in fase di accertamento degli agenti della polizia sottosezione A1 di Frosinone, è uscita fuori strada. Due i feriti, uno in modo grave trasferito a Roma in eliambulanza.

Il tratto è rimasto bloccato per per consentire ai mezzi di soccorso di operare. Dall'Autostrade per l'Italia consigliano l'entrata verso roma: Frosinone. E l'uscita consigliata provenendo da Napoli: Pontecorvo.