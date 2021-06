Torna leggermente a salire il numero dei nuovi casi di positività al Covid-19 in Ciociaria rispetto ai dati di inizio settimana. Stando ai numeri riportati nel consueto bollettino della Asl di Frosinone, per questo 2 giugno, si registrano 18 positivi in più. I tamponi eseguiti sono 1304.

Triste notizia sul fronte delle vittime, se ne registrano altre due: si tratta di un uomo di 71 anni di Vallecorsa e di una donna di 78 anni di Arpino.

In foto la ripartizione dei positivi nei singoli comuni della provincia.